09:06  25 листопада
В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19
11:59  25 листопада
Зарплати жінок менші за зарплати чоловіків на 25% - Шмигаль
08:11  25 листопада
Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: від кулі снайпера загинув військовий
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2020, 11:51 4

Стало відомо, скільки переселенців живе на окупованій території

25 листопада 2020, 11:51 4
Читайте также на русском языке
Це люди, які формально залишаються на окупованих територіях
Це люди, які формально залишаються на окупованих територіях
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Голованчук заявляє, що близько половини з 1,5 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщеними особами громадян живуть на тимчасово окупованій території.

Про це Голованчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

"Якщо на листопад кількість зареєстрованих переселенців становить близько 1,5 млн, то з них кількість людей, які живуть на тимчасово окупованій території, – близько половини. Тобто це люди, які формально залишаються на окупованих територіях і реєструються як внутрішньо переміщені особи виключно з соціальних міркувань", - сказала вона.

Голованчук додала, що, якщо йдеться про реальних переміщених осіб, "то ми говоримо про 700-800 тис".

"Це люди, які виїхали звідти й постійно живуть на підконтрольній уряду України території", - зауважила вона.

За її словами, серед тих, хто лишився на ТОТ, зокрема, українські пенсіонери, які не мають на що жити в окупації і виїхати звідти не мають можливості. Голованчук підкреслила, що "держава має піклуватися про своїх громадян".

Водночас Голованчук додала, що наразі відмовилися від ідеї передачі від Міністерства соціальної політики до Мінреінтеграції Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб разом із відповідними програмами та фінансуванням.

Вона зазначила, що раніше така ідея була, але після тривалих переговорів із Мінсоцполітики дійшли одностайного висновку, що Мінреінтеграції наразі не має можливості управляти відповідними процесами.

Нагадаємо, у жовтні Зеленський звільнив переселенців від сплати туристичного збору. Також переселенці не платитимуть податок на нерухомість, розташовану на окупованій території.

Донбас війна окупація переселенці окупанти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі: від кулі снайпера загинув військовий
25 листопада 2020, 08:11
Росія фактично себе визнала стороною конфлікту, — Арестович про засідання ТКГ
24 листопада 2020, 19:05
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »