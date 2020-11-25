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25 ноября 2020, 11:51 4

Стало известно, сколько переселенцев живет на оккупированной территории

25 ноября 2020, 11:51 4
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Это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях
Это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях
Фото из открытых источников
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Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявляет, что около половины из 1,5 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенными лицами граждан живут на временно оккупированной территории.

Об этом Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина, пишет RegioNews.

"Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, из них количество людей, которые живут на временно оккупированной территории, – около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно из социальных соображений", - сказала она.

Голованчук добавила, что, если речь идет о реальных перемещенных лицах, "то мы говорим о 700-800 тыс".

"Это люди, которые выехали оттуда и постоянно живут на подконтрольной правительству Украины территории", - заметила она.

По ее словам, среди тех, кто остался на ВОТ, в частности, украинские пенсионеры, которые не имеют на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. Голованчук подчеркнула, что "государство должно заботиться о своих гражданах".

В то же время Голованчук добавила, что пока отказались от идеи передачи от Министерства социальной политики в Минреинтеграции Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах вместе с соответствующими программами и финансированием.

Она отметила, что ранее такая идея была, но после длительных переговоров с Минсоцполитики пришли к единодушному выводу, что Минреинтеграции пока не имеет возможности управлять соответствующими процессами.

Напомним, в октябре Зеленский освободил переселенцев от уплаты туристического сбора. Также переселенцы не будут платить налог на недвижимость, расположенную на оккупированной территории.

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