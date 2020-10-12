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12 жовтня 2020, 21:37 1

Зеленський звільнив переселенців від сплати туристичного збору

12 жовтня 2020, 21:37 1
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Також переселенці не платитимуть податок на нерухомість, розташовану на окупованій території
Також переселенці не платитимуть податок на нерухомість, розташовану на окупованій території
Фото: flickr
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє внутрішньо переміщених осіб від сплати туристичного збору за тимчасове проживання в місцях, які вказано в довідці про взяття на облік.

Про це повідомляється на сайті глави держави, пише RegioNews.

В Офісі президента уточнили, що йдеться про документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг зі сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно" №905-ІХ.

Цей документ також звільнить від податку на нерухомість, яка розташована на окупованій території та не є об'єктом оподаткування.

Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПЛ. Також, згідно з документом, не враховуватимуться під час обчислення оподатковуваної бази фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які поки не є об'єктом оподаткування", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні дозволили електронну торгівлю ліками.

закон переселенці туристи президент податки Нерухомість
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