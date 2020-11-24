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24 листопада 2020, 11:12 832

У Кропивницькому на хабарі затримали посадовця управління Держпраці

24 листопада 2020, 11:12 832
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Фото: Нацполіція
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У Кіровоградській області правоохоронці затримали завідувача сектору одного з управлінь Держпраці області під час передачі йому неправомірної грошової винагороди у розмірі 1000 доларів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що тисячу доларів неправомірної вигоди вимагав завідувач одного з секторів за позитивний висновок результатів розслідування.

Він обіцяв представникові товариства скласти позитивний висновок щодо результатів розслідування нещасного випадку на підприємстві, внаслідок чого загинув чоловік", - повідомили у поліції.

З місця затримання правоохоронці вилучили суму неправомірної вигоди, а посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Сумщині НАБУ запобігло розкраданню майна із Держрезерву на понад 2,7 млн грн.

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