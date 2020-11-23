На Сумщині палав готель: стовп диму було видно за кілька кілометрів

У той час в готелі було 26 постояльців

У той час в готелі було 26 постояльців

Фото з відкритих джерел

У місті Глухів Сумської області горіла 5-поверхова будівля. У той час в готелі було 26 постояльців.

Про це передає RegioNews з посиланням на ТСН.

За словами свідків, вогонь, що вирував на останньому поверсі, було видно за кілька кілометрів.

Обійшлося без постраждалих: людей з номерів і персонал рятувальники евакуювали.

За попередніми даними, загорілося на мансарді. Щоб потрапити до вогнища пожежі, рятувальникам довелося розбирати стелю готелю і робити в ньому отвори для пожежних гідрантів.

Через годину вогонь погасили, причину загоряння ще встановлюють.

Нагадаємо, 21 листопада у Києві поблизу метро вщент згоріла маршрутка.