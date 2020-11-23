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23 листопада 2020, 18:36 21

На Сумщині палав готель: стовп диму було видно за кілька кілометрів

23 листопада 2020, 18:36 21
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У той час в готелі було 26 постояльців
У той час в готелі було 26 постояльців
Фото з відкритих джерел
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У місті Глухів Сумської області горіла 5-поверхова будівля. У той час в готелі було 26 постояльців.

Про це передає RegioNews з посиланням на ТСН.

За словами свідків, вогонь, що вирував на останньому поверсі, було видно за кілька кілометрів.

Обійшлося без постраждалих: людей з номерів і персонал рятувальники евакуювали.

За попередніми даними, загорілося на мансарді. Щоб потрапити до вогнища пожежі, рятувальникам довелося розбирати стелю готелю і робити в ньому отвори для пожежних гідрантів.

Через годину вогонь погасили, причину загоряння ще встановлюють.

Нагадаємо, 21 листопада у Києві поблизу метро вщент згоріла маршрутка.

Україна українці пожежа Суми вогонь
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