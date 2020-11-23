ТКГ 24 листопада проведе чергові переговори щодо Донбасу: що обговорять
Переговори у форматі відеоконференцій триватимуть протягом двох днів
Переговори у форматі відеоконференцій триватимуть протягом двох днів
Завтра, 24 листопада, стартують чергові переговори щодо Донбасу на рівні Тристоронньої контактної групи. Переговори у форматі відеоконференцій триватимуть протягом двох днів.
Про це повідомила пресслужба української делегації, пише RegioNews.
Повідомляється, що завтра пройдуть засідання підгруп, передбачається, що вони обговорять такі теми:
- політична підгрупа - "План спільних кроків";
- гуманітарна - відкриття КПВВ, обмін полоненими;
- безпекова - дотримання режиму припинення вогню, вдосконалення координаційного механізму в рамках СЦКК;
- економічна - виплата пенсій, соціальної допомоги.
Також повідомляється, що 25 листопада пройде спільне засідання на рівні керівників делегацій.
Нагадаємо, 19 листопада гуманітарна підгрупа ТКГ провела термінове засідання. Основним питанням для обговорення було розблокування роботи КПВВ і обмін полоненими.
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