ТКГ 24 ноября проведет очередные переговоры по Донбассу: что обсудят

Переговоры в формате видеоконференции продлятся в течение двух дней

Переговоры в формате видеоконференции продлятся в течение двух дней

Фото из открытых источников

Завтра, 24 ноября, стартуют очередные переговоры по Донбассу на уровне Трехсторонней контактной группы. Переговоры в формате видеоконференции продлятся в течение двух дней.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации, пишет RegioNews. Сообщается, что завтра пройдут заседания подгрупп, предполагается, что они обсудят такие темы: политическая подгруппа - "План совместных шагов";

гуманитарная - открытие КПВВ, обмен пленными;

безопасная - соблюдение режима прекращения огня, совершенствование координационного механизма в рамках СЦКК;

экономическая - выплата пенсий, социальной помощи. Также сообщается, что 25 ноября пройдет совместное заседание на уровне руководителей делегаций. Напомним, 19 ноября гуманитарная подгруппа ТКГ провела срочное заседание. Основным вопросом для обсуждения было разблокирование работы КПВВ и обмен пленными.

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