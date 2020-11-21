В госпитале на Львовщине заявили, что у них не было взрыва

В результате происшествия пострадавших среди пациентов и персонала нет

В результате происшествия пострадавших среди пациентов и персонала нет

Facebook

В госпитале городка Винники возле Львова в пятницу вечером взрыва не было, а вышла из строя система кислородного снабжения, пострадавших нет.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных им.Ю.Липы.

"В 22:05 20.11.2020 вышла из строя система кислородного снабжения в КНП ЛОР "Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю.Липы". Взрыва не было! Причиной поломки стала треснувшая пластина!" - отметили в госпитале.

Там добавили, что в результате происшествия пострадавших среди пациентов и персонала нет.

К месту происшествия выехали 16 бригад экстренной медицинской помощи, обеспеченных кислородом и аппаратами ИВЛ.

Проводилась эвакуация кислородозависимых пациентов в областные и городские учреждения здравоохранения г. Львова, среди них 11 находились на искусственной вентиляции легких. Всего из госпиталя эвакуировано 21 пациента, среди которых 3 на ИВЛ.

По состоянию на 00:25 21 ноября подача кислорода была восстановлена, эвакуацию пациентов прекращено. Сейчас госпиталь продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, вечером 20 ноября стало известно, что в госпитале в Винниках возле Львова произошел взрыв во время заправки кислорода, состоялась эвакуация больных.