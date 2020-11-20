Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
У п'ятницю, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Попри це, ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, в районі населеного пункту Шуми бойовики відкривали вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.
Крім того, окупанти застосували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам'янки і Водяного.
"Неприцільний вогонь не становив загрози для життя і здоров'я українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, November 20, 2020
Нагадаємо, минулої доби бойовики двічі порушили режим "тиші" та поранили українського військовослужбовця.