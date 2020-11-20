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Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
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20 листопада 2020, 18:18 1

Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"

20 листопада 2020, 18:18 1
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Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали
Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали
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У п'ятницю, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Попри це, ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в районі населеного пункту Шуми бойовики відкривали вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.

Крім того, окупанти застосували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам'янки і Водяного.

"Неприцільний вогонь не становив загрози для життя і здоров'я українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, November 20, 2020

Нагадаємо, минулої доби бойовики двічі порушили режим "тиші" та поранили українського військовослужбовця.

Донбас ООС війна обстріли окупанти
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