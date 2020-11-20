Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"

Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали

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У п'ятницю, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Попри це, ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в районі населеного пункту Шуми бойовики відкривали вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.

Крім того, окупанти застосували гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам'янки і Водяного.

"Неприцільний вогонь не становив загрози для життя і здоров'я українських військовослужбовців, тому вогонь вони не відкривали", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Нагадаємо, минулої доби бойовики двічі порушили режим "тиші" та поранили українського військовослужбовця.