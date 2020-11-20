Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
В пятницу, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе населенного пункта Шумы боевики открывали огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.
Кроме того, оккупанты применили гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Камянки и Водяного.
"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.
В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, November 20, 2020
Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим "тишины" и ранили украинского военнослужащего.