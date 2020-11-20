Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"

Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали

Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали

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В пятницу, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе населенного пункта Шумы боевики открывали огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты применили гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Камянки и Водяного.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим "тишины" и ранили украинского военнослужащего.