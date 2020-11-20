13:59  20 ноября
Минздрав ежедневно увеличивает количество коек с подведенным кислородом, - Степанов
14:49  20 ноября
Зеленский уволил глав райгосадминистраций в шести областях
18:18  20 ноября
Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2020, 18:18 2

Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"

20 ноября 2020, 18:18 2
Читайте також українською мовою
Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали
Наши военнослужащие огонь в ответ не открывали
Facebook
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Несмотря на это, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе населенного пункта Шумы боевики открывали огонь по украинским позициям из стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты применили гранатометы различных систем, стрелковое оружие неподалеку Авдеевки, Камянки и Водяного.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, November 20, 2020

Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды нарушили режим "тишины" и ранили украинского военнослужащего.

Донбасс ООС война обстрелы оккупанты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »