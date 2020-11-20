ООС: бойовики двічі порушили режим "тиші" та ранили українського військослужбовця

Також зафіксовано роботу ворожого снайпера

Також зафіксовано роботу ворожого снайпера

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Авдіївка противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Мар’їнки виявлено роботу ворожого снайпера.

Унаслідок пострілів у передмісті Авдіївки одного військовослужбовця Об‘єднаних сил було поранено. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.

За поточну добу, 20 листопада, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Північ” російсько-окупаційні війська здійснили одну збройну провокацію проти українських захисників біля Шумів, застосувавши стрілецьку зброю. Втрат та поранень серед наших військовослужбовців немає.

Нагадаємо, добою раніше в районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.