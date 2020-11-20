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20 листопада 2020, 10:43 6

Масове отруєння дітей на Харківщині: поліція порушила справу

20 листопада 2020, 10:43 6
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Справу кваліфікували як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
Справу кваліфікували як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
Фото з відкритих джерел
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У Харківській області сталось масове отруєння дітей в Дергачівському ліцеї. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Справу кваліфікували як порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Після інформації про погане самопочуття у дітей працівники санітарно-епідеміологічної станції відібрали з території ліцею зразки їжі, зробили змиви та провели дезінфекцію їдальні.

"Інформацію за фактом події слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у місті Дергачі Харківської області було зафіксовано спалах кишкової інфекції - за два дні захворіли 37 учнів ліцею №3 міста.

Україна отруєння поліція Харьків діти
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