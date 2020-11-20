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20 ноября 2020, 10:43 6

Массовое отравление детей на Харьковщине: полиция возбудила дело

20 ноября 2020, 10:43 6
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Дело квалифицировали как нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением
Дело квалифицировали как нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением
Фото из открытых источников
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В Харьковской области произошло массовое отравление детей в Дергачевском лицее. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Дело квалифицировали как нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением. После информации о плохом самочувствии у детей работники санитарно-эпидемиологической станции отобрали с территории лицея образцы еды, сделали смывы и провели дезинфекцию столовой.

"Информацию по факту происшествия следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в городе Дергачи Харьковской области была зафиксирована вспышка кишечной инфекции - за два дня заболели 37 учеников лицея №3 города.

Украина отравление полиция Харьков дети
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