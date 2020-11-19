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19 ноября 2020, 13:59 1

В Харькове "заминировали" сервисный центр МВД

19 ноября 2020, 13:59 1
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На место прибыли полицейские и взрывотехники
На место прибыли полицейские и взрывотехники
Фото из открытых источников
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В полицию сообщили о минировании двух административных зданий в Харькове по улице Шевченко. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли полицейские и взрывотехники.

"Сейчас по указанным адресам работают полицейские подразделения, осуществляется осмотр помещений и прилегающей территории, а также проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.

Харьковское издание Newsroom отмечает, что одним из зданий есть информационный центр Министерства внутренних дел.

Напомним, в Запорожье СБУ задержала мужчину, который "заминировал" все электростанции страны.

Украина минирование полиция Харьков Нацполиция
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