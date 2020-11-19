В Харькове "заминировали" сервисный центр МВД

На место прибыли полицейские и взрывотехники

На место прибыли полицейские и взрывотехники

Фото из открытых источников

В полицию сообщили о минировании двух административных зданий в Харькове по улице Шевченко. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли полицейские и взрывотехники.

"Сейчас по указанным адресам работают полицейские подразделения, осуществляется осмотр помещений и прилегающей территории, а также проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.

Харьковское издание Newsroom отмечает, что одним из зданий есть информационный центр Министерства внутренних дел.

Напомним, в Запорожье СБУ задержала мужчину, который "заминировал" все электростанции страны.