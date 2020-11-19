В Харькове "заминировали" сервисный центр МВД
На место прибыли полицейские и взрывотехники
На место прибыли полицейские и взрывотехники
В полицию сообщили о минировании двух административных зданий в Харькове по улице Шевченко. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На место прибыли полицейские и взрывотехники.
"Сейчас по указанным адресам работают полицейские подразделения, осуществляется осмотр помещений и прилегающей территории, а также проводится эвакуация граждан", - говорится в сообщении.
Харьковское издание Newsroom отмечает, что одним из зданий есть информационный центр Министерства внутренних дел.
Напомним, в Запорожье СБУ задержала мужчину, который "заминировал" все электростанции страны.
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