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19 ноября 2020, 12:56 4

В ГБР сообщили новые возможные причины масштабного пожара на Луганщине

19 ноября 2020, 12:56 4
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Следователи с прокурорами провели обыски в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области
Следователи с прокурорами провели обыски в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области
Фото из открытых источников
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Следователями Государственного бюро расследований установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области. Следователи с прокурорами провели обыски в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что в ходе обыска обнаружили предполагаемые орудия преступления, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

По данным следствия, одной главных причин масштабных пожаров было системное разворовывание топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области. В управлении службы не был сформирован должный резерв горюче-смазочных материалов, поэтому пожарные автомобили не смогли оперативно выехать на место пожара.

"С помощью приборов для коррекции одометров автомобилей систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, так завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали", - сообщили в ГБР.

Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Напомним, ранее делегация Украины в ОБСЕ обнародовала доказательства того, что причиной пожара возле Попасной на Луганщине был умышленный поджог со стороны боевиков.

ГБР пожар Луганщина следствие Луганская область
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