Маріонетки Путіна на Донбасі вгамувалися, жодного обстрілу за добу
Упродовж цієї доби, 18 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
"Так, саперами ДСНС розміновано понад 13 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 147 вибухонебезпечних предметів. Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.
Там також зазначили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами.
"Наші захисники неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи", - додали на передовій.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, November 18, 2020
Нагадаємо, минула доба на Донбасі пройшла без втрат, бойовики двічі порушили режим "тиші".