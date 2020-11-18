Маріонетки Путіна на Донбасі вгамувалися, жодного обстрілу за добу

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами

Фото: Пресцентр ООС

Упродовж цієї доби, 18 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

"Так, саперами ДСНС розміновано понад 13 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 147 вибухонебезпечних предметів. Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.

Там також зазначили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами.

"Наші захисники неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи", - додали на передовій.

Нагадаємо, минула доба на Донбасі пройшла без втрат, бойовики двічі порушили режим "тиші".