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Маріонетки Путіна на Донбасі вгамувалися, жодного обстрілу за добу
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18 листопада 2020, 18:22 2

Маріонетки Путіна на Донбасі вгамувалися, жодного обстрілу за добу

18 листопада 2020, 18:22 2
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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами
Фото: Пресцентр ООС
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Упродовж цієї доби, 18 листопада, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

"Так, саперами ДСНС розміновано понад 13 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 147 вибухонебезпечних предметів. Ситуація у районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об’єднаних сил", - наголосили у штабі.

Там також зазначили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контролюється українськими воїнами.

"Наші захисники неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи", - додали на передовій.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, November 18, 2020

Нагадаємо, минула доба на Донбасі пройшла без втрат, бойовики двічі порушили режим "тиші".

ООС Донбас війна Україна бойовики
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