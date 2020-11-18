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Марионетки Путина на Донбассе угомонились, ни одного обстрела за сутки
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18 ноября 2020, 18:22 2

Марионетки Путина на Донбассе угомонились, ни одного обстрела за сутки

18 ноября 2020, 18:22 2
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами
Фото: Пресс-центр ООС
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На протяжении текущих суток, 18 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

"Так, саперами ГСЧС разминированы более 13 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 147 взрывоопасных предметов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе.

Там также отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами.

"Наши защитники неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Wednesday, November 18, 2020

Напомним, минувшие сутки на Донбассе прошла без потерь, боевики дважды нарушили режим "тишины".

ООС Донбасс война Украина боевики
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