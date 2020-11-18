Марионетки Путина на Донбассе угомонились, ни одного обстрела за сутки
На протяжении текущих суток, 18 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.
"Так, саперами ГСЧС разминированы более 13 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 147 взрывоопасных предметов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе.
Там также отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами.
"Наши защитники неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили на передовой.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Wednesday, November 18, 2020
Напомним, минувшие сутки на Донбассе прошла без потерь, боевики дважды нарушили режим "тишины".