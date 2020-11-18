Марионетки Путина на Донбассе угомонились, ни одного обстрела за сутки

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами

Фото: Пресс-центр ООС

На протяжении текущих суток, 18 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

"Так, саперами ГСЧС разминированы более 13 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 147 взрывоопасных предметов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил", - отметили в штабе.

Там также отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами.

"Наши защитники неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы", - добавили на передовой.

Напомним, минувшие сутки на Донбассе прошла без потерь, боевики дважды нарушили режим "тишины".