У страшній пожежі на Кіровоградщині загинули двоє дітей
Пожежа виникла о 13:25 у селі Варварівка Долинського району в одному з будинків
Пожежа виникла о 13:25 у селі Варварівка Долинського району в одному з будинків
Сьогодні, 18 листопада, у Кіровоградській області в приватному житловому будинку сталася пожежа. У результаті події загинули чотири людини, з яких двоє дітей 2016 та 2018 років народження.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається, пожежа виникла о 13:25 у селі Варварівка Долинського району в одному з будинків. Рятувальники локалізували її о 14:10 на площі 50 кв. м, а о 14:52 вогонь повністю локалізували.
До гасіння вогню залучили сім рятувальників та дві одиниці техніки. Наразі причина пожежі з’ясовується.
Нагадаємо, наприкінці жовтня під час пожежі на Рівненщині загинули троє людей.
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