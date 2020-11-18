У страшній пожежі на Кіровоградщині загинули двоє дітей

Пожежа виникла о 13:25 у селі Варварівка Долинського району в одному з будинків

Пожежа виникла о 13:25 у селі Варварівка Долинського району в одному з будинків

Фото: ДСНС

Сьогодні, 18 листопада, у Кіровоградській області в приватному житловому будинку сталася пожежа. У результаті події загинули чотири людини, з яких двоє дітей 2016 та 2018 років народження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа виникла о 13:25 у селі Варварівка Долинського району в одному з будинків. Рятувальники локалізували її о 14:10 на площі 50 кв. м, а о 14:52 вогонь повністю локалізували.

До гасіння вогню залучили сім рятувальників та дві одиниці техніки. Наразі причина пожежі з’ясовується.

Нагадаємо, наприкінці жовтня під час пожежі на Рівненщині загинули троє людей.