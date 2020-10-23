Під час пожежі на Рівненщині загинули троє людей

Полумʼя знищило приватний будинок

Полумʼя знищило приватний будинок

Фото: з відкритих джерел

У Дубровицькому районі Рівненської області сталася пожежа - згорів приватний будинок, через що загинули троє людей.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Пожежа сталася сьогодні близько півночі у селі Переброди. Загорівся приватний будинок - вогонь знищив покрівлю, перекриття та домашні речі.

23 жовтня о 00:12 у с. Переброди Дубровицького району в приватному житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи. О 03:55 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 48 кв. м.”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі загнули троє людей. Хто саме, у ДСНС поки не уточнюють.

Аби приборкати полумʼя, рятувальникам знадобилось майже чотири години. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові загорілась 12-поверхівка, евакуювали 33 особи.