09:26  23 жовтня
В Україні за добу 7517 нових випадків коронавірусу
09:06  23 жовтня
Результати "всенародного опитування" можуть стати підставою для зміни законодавства - президент
08:14  23 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики знову п'ять разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2020, 10:02 2

Під час пожежі на Рівненщині загинули троє людей

23 жовтня 2020, 10:02 2
Читайте также на русском языке
Полумʼя знищило приватний будинок
Полумʼя знищило приватний будинок
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дубровицькому районі Рівненської області сталася пожежа - згорів приватний будинок, через що загинули троє людей.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Пожежа сталася сьогодні близько півночі у селі Переброди. Загорівся приватний будинок - вогонь знищив покрівлю, перекриття та домашні речі.

23 жовтня о 00:12 у с. Переброди Дубровицького району в приватному житлового будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи. О 03:55 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 48 кв. м.”, - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі загнули троє людей. Хто саме, у ДСНС поки не уточнюють.

Аби приборкати полумʼя, рятувальникам знадобилось майже чотири години. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові загорілась 12-поверхівка, евакуювали 33 особи.

пожежа вогонь рятувальники ДСНС Будинок жертва
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Політики без досвіду, родинні клани та аутсайдери. Хто представлятиме "За майбутнє" у Західній Україні
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »