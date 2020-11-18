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18 ноября 2020, 16:40 2

В страшном пожаре на Кировоградщине погибли двое детей

18 ноября 2020, 16:40 2
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Пожар возник в 13:25 в селе Варваровка Долинского района в одном из домов
Пожар возник в 13:25 в селе Варваровка Долинского района в одном из домов
Фото: ГСЧС
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Сегодня, 18 ноября, в Кировоградской области в частном жилом доме произошел пожар. В результате происшествия погибли четыре человека, из которых двое детей 2016 и 2018 годов рождения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, пожар возник в 13:25 в селе Варваровка Долинского района в одном из домов. Спасатели локализовали ее в 14:10 на площади 50 кв. м, а в 14:52 огонь полностью локализовали.

К тушению огня привлекались семь спасателей и две единицы техники. Сейчас причина пожара выясняется.

Напомним, в конце октября во время пожара на Ровенщине погибли три человека.

Украина пожар ГСЧС смерти дети
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