13:09  16 листопада
У поліції відзвітували про порушення карантину вихідного дня: що відомо
11:23  16 листопада
Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу
18:18  16 листопада
Найманці Путіна втихомирилися: сьогодні на Донбасі жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2020, 18:18 2

Найманці Путіна втихомирилися: сьогодні на Донбасі жодного обстрілу

16 листопада 2020, 18:18 2
Читайте также на русском языке
Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника
Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Упродовж поточної доби, 16 листопада, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, українські воїни сумлінно виконують завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 100 вибухонебезпечних предметів.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника", - запевнили на передовій.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, November 16, 2020

Нагадаємо, минулої доби бойовики застосували гранатомет поблизу Старогнатівки.

Донбас ООС Україна обстріл військова техніка окупанти ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Всі публікації »
Віктор Балога
Ігор Попов
Віктор Таран
Всі блоги »