Найманці Путіна втихомирилися: сьогодні на Донбасі жодного обстрілу
Упродовж поточної доби, 16 листопада, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, українські воїни сумлінно виконують завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 100 вибухонебезпечних предметів.
"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника", - запевнили на передовій.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, November 16, 2020
Нагадаємо, минулої доби бойовики застосували гранатомет поблизу Старогнатівки.