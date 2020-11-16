Найманці Путіна втихомирилися: сьогодні на Донбасі жодного обстрілу

Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника

Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника

Рixabay

Упродовж поточної доби, 16 листопада, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись умов домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, українські воїни сумлінно виконують завдання за призначенням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 100 вибухонебезпечних предметів.

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника", - запевнили на передовій.

Нагадаємо, минулої доби бойовики застосували гранатомет поблизу Старогнатівки.