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Наемники Путина утихомирились: сегодня на Донбассе ни одного обстрела
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16 ноября 2020, 18:18 2

Наемники Путина утихомирились: сегодня на Донбассе ни одного обстрела

16 ноября 2020, 18:18 2
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Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника
Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника
Рixabay
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В течение текущих суток, 16 ноября, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Соблюдая условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, украинские воины добросовестно выполняют задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 2 гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника", - заверили на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, November 16, 2020

Напомним, за прошедшие сутки боевики применили гранатомет возле Старогнатовки.

Донбасс ООС Украина обстрел военная техника оккупанты ГСЧС
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