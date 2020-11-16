Наемники Путина утихомирились: сегодня на Донбассе ни одного обстрела

Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника

Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника

Рixabay

В течение текущих суток, 16 ноября, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Соблюдая условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, украинские воины добросовестно выполняют задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 2 гектара территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника", - заверили на передовой.

Напомним, за прошедшие сутки боевики применили гранатомет возле Старогнатовки.