Доба на Донбасі: бойовики застосували гранатомет поблизу Старогнатівки

Поранень серед українських військових немає

Поранень серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.