Наразі немає підстав для відставки Венедіктової - представник президента

Веніславський визнав, що товаришує з генпрокурором, але спілкується з нею зараз не так часто, як раніше

Веніславський визнав, що товаришує з генпрокурором, але спілкується з нею зараз не так часто, як раніше

Фото: з відкритих джерел

Представник президента в КСУ Федір Веніславський стверджує, що наразі немає підстав для того, щоб генпрокурора Ірину Венедіктову відправили у відставку.

Як передає RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода". "Наразі підстав для відставки генерального прокурора точно немає. Якщо вони з’являться, знову ж таки, будемо оцінювати. Якщо будуть конкретні претензії до генерального прокурора (які були, на превеликий жаль, до попереднього генерального прокурора, за відставку якого я проголосував), якщо, не зважаючи на дружні відносини, я буду бачити, що генеральний прокурор не виконав чи допустив якісь системні порушення, які призвели до негативних наслідків, то вже буду визначатись і, думаю, що буду голосувати за відставку", - наголосив він. Як стверджує Веніславський нині "результатів діяльності ОГПУ дуже багато", бо "дуже багато різноманітних злочинів розслідується ОГПУ, висуваються звинувачення". Ми очікуємо, що до кінця цього року будуть більш такі вже цікаві результати діяльності Офісу генерального прокурора", – зазначив Веніславський. Він також визнав, що товаришує з Венедіктовою, але, за його словами, спілкується з нею зараз не так часто, як раніше. Вона мені постійно надсилає інформацію про результати діяльності Офісу генерального прокурора. Раніше спілкувались частіше. Зараз на нарадах перетинаємось, як правило", – розповів він. Нагадаємо, раніше Веніславський повідомив, що текст скандального рішення Конституційного суду про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства опинився в Офісі президента ввечері 27 жовтня - до його офіційної публікації на сайті.

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