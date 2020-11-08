Війна на Донбасі: бойовики принишкли, жодного обстрілу за добу

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає

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Від початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

Зазначається, що серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше ніж 2 гектари території та передано на знищення 54 вибухонебезпечних предмети.

"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - запевнили на передовій.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Противник застосував стрілецьку зброю неподалік населеного пункту Гнутове.