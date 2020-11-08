Війна на Донбасі: бойовики принишкли, жодного обстрілу за добу
Від початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.
Зазначається, що серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше ніж 2 гектари території та передано на знищення 54 вибухонебезпечних предмети.
"Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ", - запевнили на передовій.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, November 8, 2020
Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Противник застосував стрілецьку зброю неподалік населеного пункту Гнутове.