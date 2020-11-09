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09 ноября 2020, 10:22 5

На Херсонщине перевернулся автобус с пассажирами: есть погибшие и травмированные

09 ноября 2020, 10:22 5
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Авария произошла в 07:00 на автодороге вблизи села Садовое Белозерского района
Авария произошла в 07:00 на автодороге вблизи села Садовое Белозерского района
Укринформ
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На Херсонщине в результате ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса сообщением Херсон – Садовое погибли минимум два человека

Как передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров.

"Известно, что перевернулся рейсовый автобус Херсон – Садовое, по предварительной информации погибли два человека на месте, больше десятка травмированных", — сказал Байдаров.

Авария произошла в 07:00 на автодороге вблизи села Садовое Белозерского района. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

На место выехали следователи, руководство ГУ Нацполиции в области, устанавливаются причины ДТП.

Напомним, 7 ноября в Харькове на островке безопасности легковушка сбила четырех прохожих: один человек в коме.

Украина автобус ДТП Херсон рейсы
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