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27 жовтня 2020, 15:29 5

На Луганщині затримали росіянина, який вирішив втекти до України - прикордонники

27 жовтня 2020, 15:29 5
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Чоловік попросив політичного притулку
Чоловік попросив політичного притулку
Фото: dpsu.gov.ua
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У Луганській області прикордонники затримали порушника кордону в камуфляжі з військовим наплічником. Чоловік розповів, що втікає з Росії, де його переслідують через проукраїнські погляди.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає RegioNews.

Затриманий виявився 33-річним громадянином РФ. Він мав лише армійський рюкзак з набором для виживання, мобільний телефон та кілька тисяч російських рублів", - йдеться у повідомленні.

Він розповів, що родом із Казані та що з 2008 року очолював філіал організації, діяльність якої спрямована на зміну діючої влади у Російській Федерації. З 2016 році активно підтримував у соцмережах і матеріально український полк "Азов". В Росії його декілька разів засуджували за політичні переконання, погрожували новим ув’язненням. За його словами, через побоювання за своє життя та здоров’я, він вирішив втекти до України.

На чоловіка склали адмінпротокол за незаконний перетин кордону. Під час оформлення документів він звернувся із заявою про визнання його біженцем на території України або особою, яка потребує додаткового захисту. Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, у штабі ООС розповіли, коли відбудеться запуск нового КПВВ "Щастя".

РФ прикордонники правоохоронці в'язниця Луганська область
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