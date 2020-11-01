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Сутки на Донбассе: военные обезвредили беспилотник противника
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01 ноября 2020, 17:22 3

Сутки на Донбассе: военные обезвредили беспилотник противника

01 ноября 2020, 17:22 3
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Обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано
Фото: Ракурс
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От начала текущих суток, 1 ноября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, на Приазовׄье, в районе населенного пункта Водяное, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

В течение текущих суток обстрелов со стороны противника на участках ответственности наших бригад зафиксировано не было. Вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

На участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более чем 3 га территории и передано на уничтожение 113 взрывоопасных предметов, отремонтировано 4 дома, на 4 объектах восстановительные работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Sunday, November 1, 2020

Напомним, вчера боевики обстреляли украинские позиции возле Зайцевого.

Донбасс ООС военные штаб ГСЧС
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