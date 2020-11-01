Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша

Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Фото: Facebook

Упродовж минулої доби, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо, тиша на Донбасі триває вже другий день після загострення у п`ятницю, 30 жовтня.