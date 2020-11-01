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Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша
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01 листопада 2020, 09:57 1

Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша

01 листопада 2020, 09:57 1
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Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Фото: Facebook
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Упродовж минулої доби, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, October 31, 2020

Нагадаємо, тиша на Донбасі триває вже другий день після загострення у п`ятницю, 30 жовтня.

Донбас ООС військові штаб режим
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