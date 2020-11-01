Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша
Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Упродовж минулої доби, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, October 31, 2020
Нагадаємо, тиша на Донбасі триває вже другий день після загострення у п`ятницю, 30 жовтня.
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