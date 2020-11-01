Головнокомандувач ЗСУ Хомчак перевірив облаштування нових пунктів пропуску на Донбасі

Руслан Хомчак побував на майбутніх КПВВ "Щастя" і "Золоте"

Руслан Хомчак побував на майбутніх КПВВ "Щастя" і "Золоте"

Фото: міністерство оборони України

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак перевірив будівництво на важливих об’єктах інфраструктури Луганщини: КПВВ «Щастя» та КПВВ «Золоте», що невдовзі відкриють.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Очільник ЗСУ констатував, що виконання заходів з обладнання КПВВ "Золоте" та КПВВ "Щастя" здійснюється у плановому порядку з дотриманням наданих гарантій безпеки та контролю режиму припинення вогню Українською стороною СЦКК спільно із патрулями СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, що у місті Щастя за підтримки міжнародних гуманітарних організацій на КПВВ будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адмінпослуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають КПВВ.

Рішення про створення нових КПВВ було прийнято 22 липня 2020 року під час зустрічі Тристоронньої контактної групи.