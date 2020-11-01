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01 ноября 2020, 15:27 2

Главнокомандующий ВСУ Хомчак проверил обустройство новых пунктов пропуска на Донбассе

01 ноября 2020, 15:27 2
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Руслан Хомчак побывал на будущих КПВВ "Счастье" и "Золотое"
Руслан Хомчак побывал на будущих КПВВ "Счастье" и "Золотое"
Фото: министерство обороны Украины
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Руслан Хомчак проверил строительство на важных объектах инфраструктуры Луганщины: КПВВ «Счастье» и КПВВ «Золотое», что вскоре откроют.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Глава ВСУ констатировал, что выполнение мероприятий по оборудованию КПВВ "Золотое" и КПВВ "Счастье" осуществляется в плановом порядке с соблюдением предоставленных гарантий безопасности и контроля режима прекращения огня Украинской стороной СЦКК совместно с патрулями СММ ОБСЕ.

Напомним, что в городе Счастье при поддержке международных гуманитарных организаций на КПВВ будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления админуслуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Решение создание новых КПВВ было принято 22 июля 2020 года во время встречи Трехсторонней контактной группы.

Минобороны КПВВ Донецкая область Руслан Хомчак Луганская область
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