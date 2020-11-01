Главнокомандующий ВСУ Хомчак проверил обустройство новых пунктов пропуска на Донбассе
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Руслан Хомчак проверил строительство на важных объектах инфраструктуры Луганщины: КПВВ «Счастье» и КПВВ «Золотое», что вскоре откроют.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Глава ВСУ констатировал, что выполнение мероприятий по оборудованию КПВВ "Золотое" и КПВВ "Счастье" осуществляется в плановом порядке с соблюдением предоставленных гарантий безопасности и контроля режима прекращения огня Украинской стороной СЦКК совместно с патрулями СММ ОБСЕ.
Напомним, что в городе Счастье при поддержке международных гуманитарных организаций на КПВВ будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления админуслуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.
Решение создание новых КПВВ было принято 22 июля 2020 года во время встречи Трехсторонней контактной группы.