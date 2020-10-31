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В зоні ООС спостерігається тиша після вчорашнього загострення - Штаб
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31 жовтня 2020, 10:15 4

В зоні ООС спостерігається тиша після вчорашнього загострення - Штаб

31 жовтня 2020, 10:15 4
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Минулої доби зафіксовано три обстріли з боку бойовиків
Минулої доби зафіксовано три обстріли з боку бойовиків
Фото: flickr
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Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил.

Українські захисники, перебуваючи у готовності до миттєвого реагування на будь-які дії противника, сумлінно виконують завдання за призначенням.

По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Українські захисники дотримуючись умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС також додали, що минулої доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь”, - розповіли в штабі.

Відомо, що провокації ворога продовжились ближче до обіду, ворог знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів.

Нагадаємо, доба на Донбасі: російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші.

Донбас ООС війна обстріли АТО
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