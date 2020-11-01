С начала суток на Донбассе наблюдается тишина

Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Фото: Facebook

За прошедшие сутки, 31 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцевое противник произвел одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, тишина на Донбассе продолжается уже второй день после обострения в пятницу, 30 октября.