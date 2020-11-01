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С начала суток на Донбассе наблюдается тишина
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01 ноября 2020, 09:57 1

С начала суток на Донбассе наблюдается тишина

01 ноября 2020, 09:57 1
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Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Фото: Facebook
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За прошедшие сутки, 31 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцевое противник произвел одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, October 31, 2020

Напомним, тишина на Донбассе продолжается уже второй день после обострения в пятницу, 30 октября.

Донбасс ООС военные штаб режим
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