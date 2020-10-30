Зеленський запропонував Раді припинити повноваження суддів Конституційного суду

Президент просить признати парламент рішення КСУ таким, що не створює правових наслідків

Президент просить признати парламент рішення КСУ таким, що не створює правових наслідків

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, згідно з якими мають припинитися повноваження усіх чинних суддів Конституційного суду України, а саме рішення КСУ від 27 жовтня має бути визнане "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків).

Як передає Regionews, про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Ради.

Так, згідно із законопроектом, Зеленський просить визнати рішення КСУ від 27 жовтня "нікчемним" та таким, що прийнято в умовах реального конфлікту інтересів.

Мова йде про рішення, яким КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, а також заблокував роботу НАЗК та системи електронного декларування.

Законопроєкт президента передбачає, що Закон України "Про запобігання корупції" та Кримінальний кодекс України будуть діяти у старій редакції, тобто тій, що діяла до прийняття КСУ рішення від 27 жовтня.

Також Зеленський виступає за припинення повноваження всіх суддів.

Повноваження складу Конституційного суду України, діючого на момент прийняття рішення Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20), припиняються з дня набрання чинності цим законом", - йдеться в тексті документу, переданого на розгляд Ради.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України за скандальні рішення щодо декларування.