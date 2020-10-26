Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Марьинку

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Фото из открытых источников

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 2 га территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли возле Авдеевки.