Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Марьинку
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет
С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 2 га территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, October 26, 2020
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли возле Авдеевки.
Боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли возле АвдеевкиВсе новости »
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