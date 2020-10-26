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Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Марьинку
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26 октября 2020, 18:17 1

Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Марьинку

26 октября 2020, 18:17 1
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Фото из открытых источников
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С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 2 га территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, October 26, 2020

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим "тишины": стреляли возле Авдеевки.

Донбасс ООС минирование обстрел военные штаб
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