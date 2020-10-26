Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші": стріляли біля Авдіївки

Бойових втрат серед українських захисників не було

Бойових втрат серед українських захисників не було

Фото: з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.

Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Нагадаємо, добою раніше у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

.