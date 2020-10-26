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Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші": стріляли біля Авдіївки
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26 жовтня 2020, 08:04 6

Бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші": стріляли біля Авдіївки

26 жовтня 2020, 08:04 6
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Бойових втрат серед українських захисників не було
Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби, 25 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет.

Провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими воїнами", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Нагадаємо, добою раніше у районах відповідальності наших підрозділів порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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ООС бойовики Донбас військові обстріли
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