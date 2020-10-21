Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили перемир`я

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 21 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів російсько-окупаційні війська тричі порушили досягнуті домовленості.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Лебединського. Ще один факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу Авдіївки, де противник відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета.

Окрім того, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан" уздовж лінії розмежування неподалік населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника. Це унеможливило його подальше застосування.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 13 га території та передано на знищення 64 вибухонебезпечних предмети.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 10 об’єктах.

Нагадаємо, протягом попередньої доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.