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Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили перемирие
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21 октября 2020, 17:41 4

Сутки на Донбассе: боевики трижды нарушили перемирие

21 октября 2020, 17:41 4
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Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 21 октября, на участках ответственности украинских подразделений российско-оккупационные войска трижды нарушили достигнутые договоренности.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Лебединского. Еще один факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано вблизи Авдеевки, где противник открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, задокументировано пролет вражеского БПЛА типа "Орлан" вдоль линии разграничения неподалеку населенных пунктов Марьинка и Авдеевка. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 13 га территории и передано на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 10 объектах.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 21 октября 2020 г.

Напомним, в течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Донбасс ООС минирование военные обстрелы штаб
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