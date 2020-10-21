Ситуація в ООС: бойовики шість разів порушили перемир'я, є травмований

Стан здоров'я травмованого військовослужбовця задовільний

Стан здоров'я травмованого військовослужбовця задовільний

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби збройні формування Російської Федерації шість разів порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланнм на штаб ООС.

Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушували неподалік Світлодарська та Майорська, де провокували наших захисників зі стрілецької зброї, та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В штабі ООС повідомляють, що унаслідок ворожого пострілу один український захисник зазнав акубаротравми. Військовослужбовця оперативно доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна задовільний.

Окрім того, на Приазов’ї, у районі населеного пункту Павлопіль, всупереч досягнутим домовленостям зафіксовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили ворожий безпілотник, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 21 жовтня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника. Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксовано два випадки порушення режиму "тиші".