За нинішній бюджет Борщагівки можна було щороку будувати по новій школі, - Мартинов

Бюджет Софіївської Борщагівки за 12 років зріс більш ніж у 20 разів

Бюджет Софіївської Борщагівки за 12 років зріс більш ніж у 20 разів

Фото: з відкритих джерел

Про це в інтерв'ю заявив відомий девелопер, що забудовує Софіївську Борщагівку, Андрій Мартинов, передає RegioNews.

За його словами, стара влада не має бачення і бажання розвивати громади. "Вони з радянських часів привикли жити стереотипами. Приклад - у 2008 році коли я прийшов сюди будувати, бюджет села (Софіївської Борщагівки, - ред.) був 8 млн, через 12 років, що я тут будую, бюджет Софіївської Борщагівки - 250 млн. Тобто більш ніж у 20 разів зріс", - сказав Мартинов.

Він зазначив, що така ситуація викликає запитання до влади – чому не побудовані школи і дитячі садки.

Велике запитання у мене до влади, чому маючи такий бюджет, нічого не побудовано? Чому люди продовжують приходити до мене і задають питання, коли будуть державні школи і садочки? Ми платимо дуже великі внески. За ці кошти можна кожного року будувати по новій школі", - наголосив Мартинов.