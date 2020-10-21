За нинішній бюджет Борщагівки можна було щороку будувати по новій школі, - Мартинов
Завдяки реформі децентралізації бюджети сіл зросли, однак місцева влада використовує їх неефективно.
Про це в інтерв'ю заявив відомий девелопер, що забудовує Софіївську Борщагівку, Андрій Мартинов, передає RegioNews.
За його словами, стара влада не має бачення і бажання розвивати громади. "Вони з радянських часів привикли жити стереотипами. Приклад - у 2008 році коли я прийшов сюди будувати, бюджет села (Софіївської Борщагівки, - ред.) був 8 млн, через 12 років, що я тут будую, бюджет Софіївської Борщагівки - 250 млн. Тобто більш ніж у 20 разів зріс", - сказав Мартинов.
Він зазначив, що така ситуація викликає запитання до влади – чому не побудовані школи і дитячі садки.
Велике запитання у мене до влади, чому маючи такий бюджет, нічого не побудовано? Чому люди продовжують приходити до мене і задають питання, коли будуть державні школи і садочки? Ми платимо дуже великі внески. За ці кошти можна кожного року будувати по новій школі", - наголосив Мартинов.
Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбуваються місцеві вибори. Мешканці Борщагівської ОТГ, що утворилася внаслідок об'єднання Софіївськоїх Борщагівки, Петропавлівської Борщагівки та села Чайки, обиратимуть голову об'єднаної громади та депутатів ради ОТГ. Раніше повідомлялося, що Андрій Мартинов, який сам мав плани балотуватися на голову ОТГ, вирішив підтримати свого партнера кандидата від партії "Слуга народу" Романа Гаха.