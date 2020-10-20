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20 жовтня 2020, 12:12 3

В "Укрзалізниці" пояснили, чому не можна зупиняти потяги через карантин

20 жовтня 2020, 12:12 3
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У компанії вважають, що зупинка пасажирського сполучення погіршить мобільність населення
У компанії вважають, що зупинка пасажирського сполучення погіршить мобільність населення
Фото: Укрзалізниця
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Керівництво "Укрзалізниці" заявило, що виступає за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці", інформує RegioNews.

Зазначається, що обмеження приміського й далекого пасажирського сполучення негативно впливає на епідемічну ситуацію в Україні. За відсутності поїздів сотні тисяч людей будуть вимушені щоденно обирати для своїх подорожей автотранспорт, зокрема маршрутки. У більшості випадків маршрутні перевізники, на відміну від залізничних, не дотримується належних протиепідемічних заходів, наголосили в УЗ.

Крім того, обмеження пасажирських перевезень може значно погіршити фінансовий стан "Укрзалізниці", вона не зможе виконувати соціальні зобов’язання перед залізничниками.

У компанії вважають, що зупинка пасажирського сполучення також призведе до негативних наслідків для національної економіки, адже значно погіршиться мобільність населення.

"Обмеження стосуються часу роботи закладів громадського харчування, посилення маскового режиму, в деяких країнах діє локальна заборона на проведення громадських заходів чи роботу розважальних закладів тощо. Але обмеження жодним чином не стосуються роботи громадського транспорту, у тому числі пасажирського залізничного руху. Нині таким шляхом йдуть: Німеччина, Польща, Чехія та інші країни", — заявили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, днями стало відомо, що "Укрзалізниця" припиняє продаж квитків на поїзди з Тернополя, Хмельницького та Івано-Франківська.

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