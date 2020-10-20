В "Укрзализныце" объяснили, почему нельзя останавливать поезда из-за карантина

В компании считают, что остановка пассажирского сообщения ухудшит мобильность населения

В компании считают, что остановка пассажирского сообщения ухудшит мобильность населения

Фото: Укрзализныця

Руководство "Укрзализныци" заявило, что выступает за максимальное сохранение пассажирского движения в условиях карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", информирует RegioNews.

Отмечается, что ограничения пригородного и дальнего пассажирского сообщения негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине. При отсутствии поездов сотни тысяч людей будут вынуждены ежедневно выбирать для своих путешествий автотранспорт, в том числе маршрутки. В большинстве случаев маршрутные перевозчики, в отличие от железнодорожных, не соблюдает надлежащих противоэпидемических мероприятий, отметили в УЗ.

Кроме того, ограничения пассажирских перевозок может значительно ухудшить финансовое состояние "Укрзализныци", она не сможет выполнять социальные обязательства перед железнодорожниками.

В компании считают, что остановка пассажирского сообщения также приведет к негативным последствиям для национальной экономики, ведь значительно ухудшится мобильность населения.

"Ограничения касаются времени работы заведений общественного питания, усиление масочного режима, в некоторых странах действует локальный запрет на проведение общественных мероприятий или работу развлекательных заведений и тому подобное. Но ограничение никоим образом не касаются работы общественного транспорта, в том числе пассажирского железнодорожного движения. Сейчас таким путем идут: Германия, Польша, Чехия и другие страны", — заявили в "Укрзализныци".

Напомним, на днях стало известно, что "Укрзализныця" прекращает продажу билетов на поезда из Тернополя, Хмельницкого и Ивано-Франковска.