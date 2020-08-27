В СБУ хочуть заборонити голосувати 25 жовтня тим, хто співпрацює з Росією

СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити втручання у роботу автоматизованих систем ЦВК

СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити втручання у роботу автоматизованих систем ЦВК

Прессцентр СБУ

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов наполягає на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків на вибори 25 жовтня осіб, що співпрацюють з державою-агресором, та тих, хто має громадянство інших держав.

Про це йшлося на нараді під головуванням секретаря РНБО України Олексія Данілова щодо забезпечення безпеки виборчого процесу в четвер, 27 серпня, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу РНБО.

"Голова Служби безпеки України Баканов закликав звернути окрему увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи "Місцеві вибори”, — повідомили в РНБО.

Баканов також зазначив, що СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити будь-які спроби втручання у роботу автоматизованих систем Центральної виборчої комісії.

"Також Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, що співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав. Крім того, з профілактичною метою СБУ доведе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Раніше в РНБО заявили, що місцеві вибори будуть одними із найскладніших.