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01 жовтня 2020, 16:46 1

У Зеленського через добу відреагували на смерть працівниці посольства США у Києві

01 жовтня 2020, 16:46 1
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Трагедія сталася 30 вересня
Трагедія сталася 30 вересня
Офіс президента
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В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на смерть працівниці посольства США в Україні.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

"З великим сумом дізналися про те, що в лікарні померла громадянка Сполучених Штатів Америки, співробітниця американського посольства у Києві. Жінку з травмою голови 30 вересня знайшли перехожі просто неба біля залізниці у Шевченківському районі столиці", - повідомили в ОП.

Там наголосили, що у жінки залишилося четверо дітей і чоловік.

У Зеленського зазначили, що правоохоронні органи України проводять невідкладні слідчі дії для з'ясування всіх обставин цієї страшної події. Також розглядаються дві версії трагедії: навмисне вбивство і нещасний випадок.

"Наголошуємо на необхідності оперативного та всебічного розслідування. Якщо ця трагедія сталася через злий умисел, винні мають понести законне покарання. Українська влада та Офіс президента зокрема всіляко сприятимуть встановленню всіх обставин цього жахливого випадку", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, що 30 вересня на одній з вулиць Києва знайшли без свідомості співробітницю посольства США. Згодом вона померла у лікарні.

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