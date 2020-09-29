На Луганщині нарешті загасили лісову пожежу
Вогнем було пройдено близько 20 гектар
Вогнем було пройдено близько 20 гектар
Пожежу в Луганській області на території Станично-Луганського району загасили. Вогонь спалахнув 27 вересня у лісі поблизу села Нижньотепле.
Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу лісової підстилки вдалося ліквідувати близько 18:10 у понеділок, 28 вересня. Вогнем було пройдено близько 20 гектар.
До гасіння залучалися 101 людина та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 людини особового складу та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, 27 вересня поблизу с. Нижньотепле Станично-Луганського району Луганської області загорівся ліс.
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