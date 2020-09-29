На Луганщині нарешті загасили лісову пожежу

Вогнем було пройдено близько 20 гектар

Вогнем було пройдено близько 20 гектар

Фото: ДСНС

Пожежу в Луганській області на території Станично-Луганського району загасили. Вогонь спалахнув 27 вересня у лісі поблизу села Нижньотепле.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу лісової підстилки вдалося ліквідувати близько 18:10 у понеділок, 28 вересня. Вогнем було пройдено близько 20 гектар.

До гасіння залучалися 101 людина та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 людини особового складу та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, 27 вересня поблизу с. Нижньотепле Станично-Луганського району Луганської області загорівся ліс.