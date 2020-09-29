На Луганщине потушили лесной пожар

Огнем было пройдено около 20 гектар

Огнем было пройдено около 20 гектар

Фото: ГСЧС

Пожар в Луганской области на территории Станично-Луганского района потушили. Огонь вспыхнул 27 сентября в лесу вблизи села Нижнетеплое.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар лесной подстилки удалось ликвидировать около 18:10 в понедельник, 28 сентября. Огнем было пройдено около 20 гектар.

К тушению привлекались 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, 27 сентября вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области загорелся лес.