На Луганщине потушили лесной пожар
Огнем было пройдено около 20 гектар
Огнем было пройдено около 20 гектар
Пожар в Луганской области на территории Станично-Луганского района потушили. Огонь вспыхнул 27 сентября в лесу вблизи села Нижнетеплое.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожар лесной подстилки удалось ликвидировать около 18:10 в понедельник, 28 сентября. Огнем было пройдено около 20 гектар.
К тушению привлекались 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.
Напомним, 27 сентября вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области загорелся лес.
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