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29 сентября 2020, 10:41 3

На Луганщине потушили лесной пожар

29 сентября 2020, 10:41 3
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Огнем было пройдено около 20 гектар
Огнем было пройдено около 20 гектар
Фото: ГСЧС
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Пожар в Луганской области на территории Станично-Луганского района потушили. Огонь вспыхнул 27 сентября в лесу вблизи села Нижнетеплое.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар лесной подстилки удалось ликвидировать около 18:10 в понедельник, 28 сентября. Огнем было пройдено около 20 гектар.

К тушению привлекались 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, 27 сентября вблизи с. Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области загорелся лес.

пожар Луганщина спасатели ГСЧС Луганская область
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