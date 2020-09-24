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24 вересня 2020, 20:47 1

У Харкові палає житловий будинок, загинула людина

24 вересня 2020, 20:47 1
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Це сталося на вулиці Конторська, 18
Це сталося на вулиці Конторська, 18
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В четвер увечері, 24 вересня, в Харкові сталася пожежа у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. В результаті події загинула одна людина.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на вулиці Конторська, 18 на другому поверсі житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на горище і дах. Площа пожежі становить близько 200 квадратних метрів.

До гасіння залучено 40 осіб особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, 23 вересня під Києвом на Софіївській Борщагівці сталася масштабна пожежа у житловому комплексі. Постраждав власник квартири, він самотужки намагався погасити полум’я, однак йому це не вдалося.

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