У Харкові палає житловий будинок, загинула людина
Це сталося на вулиці Конторська, 18
Це сталося на вулиці Конторська, 18
В четвер увечері, 24 вересня, в Харкові сталася пожежа у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. В результаті події загинула одна людина.
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що на вулиці Конторська, 18 на другому поверсі житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на горище і дах. Площа пожежі становить близько 200 квадратних метрів.
До гасіння залучено 40 осіб особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, 23 вересня під Києвом на Софіївській Борщагівці сталася масштабна пожежа у житловому комплексі. Постраждав власник квартири, він самотужки намагався погасити полум’я, однак йому це не вдалося.
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