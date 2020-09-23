За фактом зламу сайтів Нацполіції та Вараської міськради розпочали кримінальні провадження

Роботу сайтів поступово відновлюють

Роботу сайтів поступово відновлюють

Фото з відкритих джерел

За фактом несанкціонованого втручання у роботу веб-сайтів Національної поліції та Вараської міськради розпочато кримінальні провадження, в рамках досудового розслідування встановлюються обставини несанкціонованого доступу та особи, які його здійснили.

Про це пише RegioNews з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв’язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація: на інтернет-сторінках поліції Херсонської, Рівненської, Миколаївської, Вінницької та Львівської областей", - йдеться в повідомленні.

В Управлінні комунікації зазначили, що наразі сайт Національної поліції України проходить техобслуговування, фахівці працюють над відновленням його роботи.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Кіберполіцейські з’ясовують обставини несанкціонованого доступу до сайту та встановлюють причетних осіб", - розповіли у Нацполіції.

Аналогічне кримінальне провадження розпочато за фактом несанкціонованого втручання у роботу сайту Вараської міської ради, де невідомі також в середу розмістили фейкову інформацію.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років", - йдеться у повідомленні.

За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайта Нацполіції розпочато кримінальне провадження У рамках... Опубліковано Національна поліція України Середа, 23 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні вдень сайт Нацполіції атакували хакери й завалили фейками.