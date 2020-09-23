По факту взлома сайтов Нацполиции и Варашского горсовета начали уголовные производства

Работу сайтов постепенно восстанавливают

Работу сайтов постепенно восстанавливают

Фото из открытых источников

По факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайтов Национальной полиции и Варашского горсовета начато уголовные производства, в рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства несанкционированного доступа и лица, которые его совершили.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполіції. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация: на интернет-страницах полиции Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей", - говорится в сообщении.

В Управлении коммуникации отметили, что сейчас сайт Национальной полиции Украины проходит техобслуживание, специалисты работают над восстановлением его работы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Киберполицейские выясняют обстоятельства несанкционированного доступа к сайту и устанавливают причастных лиц", - рассказали в Нацполиции.

Аналогичное уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу сайта Варашского городского совета, где неизвестные также в среду разместили фейкову информацию.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства в работу вебсайта Нацполіції начато уголовное производство В рамках... Опубликовано Национальная полиция Украины Среда, 23 сентября 2020 г.

Напомним, сегодня днем сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками.