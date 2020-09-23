16:11  23 сентября
Черновцам прогнозируют два тура выборов мэра: единого лидера пока нет
17:48  23 сентября
ВАКС арестовал имущество нардепа Юрченко
18:39  23 сентября
В районе Песков двое военных подорвались на взрывчатке
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2020, 21:19 1

По факту взлома сайтов Нацполиции и Варашского горсовета начали уголовные производства

23 сентября 2020, 21:19 1
Читайте також українською мовою
Работу сайтов постепенно восстанавливают
Работу сайтов постепенно восстанавливают
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайтов Национальной полиции и Варашского горсовета начато уголовные производства, в рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства несанкционированного доступа и лица, которые его совершили.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполіції. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация: на интернет-страницах полиции Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей", - говорится в сообщении.

В Управлении коммуникации отметили, что сейчас сайт Национальной полиции Украины проходит техобслуживание, специалисты работают над восстановлением его работы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Киберполицейские выясняют обстоятельства несанкционированного доступа к сайту и устанавливают причастных лиц", - рассказали в Нацполиции.

Аналогичное уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу сайта Варашского городского совета, где неизвестные также в среду разместили фейкову информацию.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства в работу вебсайта Нацполіції начато уголовное производство В рамках...

Опубликовано Национальная полиция Украины Среда, 23 сентября 2020 г.

Напомним, сегодня днем сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками.

уголовное дело хакеры горсовет киберзащита Нацполиция сайт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ГБР хочет изменить меру пресечения Татьяне Черновол
23 сентября 2020, 20:24
Сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками
23 сентября 2020, 15:34
На Львовщине прекратили разворовывание ресурсов из нефтепровода "Дружба"
23 сентября 2020, 14:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »