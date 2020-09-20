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20 вересня 2020, 12:35

На Житомирщині поблизу лісу палало сміттєзвалище

20 вересня 2020, 12:35
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Зараз триває ліквідація пожежі
Зараз триває ліквідація пожежі
ДСНС
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У Житомирській області 19 вересня загорілося місцеве сміттєзвалище, вогонь міг будь-якої миті перекинутися на ліс, пожежникам вдалося локалізувати займання.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні ДСНС в Житомирській області.

Зазначено, що в суботу о 16:05 до Служби порятунку 101 від керівників комунального підприємства надійшло повідомлення про сильне задимлення і загоряння на території міського звалища.

"На місці події було встановлено, що горять відходи на площі 400 кв. М. Сама звалище по периметру НЕ огороджена. Тому сюди мають доступ сторонні особи, і вже неодноразово тут виникало загоряння сміття. Поруч розташований ліс, тому вогонь міг будь-якої миті перекинутися на нього", — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що рятувальники постійно заливали тління, проте процес горіння відбувався всередині звалища, що унеможливлювало доступ води безпосередньо до вогнища горіння. Тому було залучено два бульдозери автодору і КП Овруч для розгрібання тліючого сміття і проливання його водою.

В результаті вдалося локалізувати пожежу і не допустити подальшого збільшення його площі. Зараз триває ліквідація пожежі.

Нагадаємо, днями на Київщині горів військовий полігон.

ліс сміття пожежа рятувальники ДСНС
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